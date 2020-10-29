「正忠排骨飯」董事長王致中（左）熱心公益，今（29）日與高市警察局長劉柏良（右）簽訂合作備忘錄(MOU)。（柯宗緯攝）

高市警局聯手正忠排骨飯特製百萬便當盒，要在便當盒上印上反毒防詐標語。（柯宗緯攝）

高市警察局宣導犯罪預防，腦筋動得快，特地與在地知名連鎖便當業者店「正忠排骨飯」合作，特製便當盒上，印上宣導標語提醒民眾反毒、防詐，總共製作100萬個便當盒，明年元月起上市，在全高雄市14家分店都能看得到這個特殊的飯盒。

「正忠排骨飯」董事長王致中熱心公益，今（29）日與高市警察局長劉柏良簽訂合作備忘錄(MOU)，會場並展示大型便當盒模型，相當吸睛，上頭將印上「吸毒痛苦一輩子」、「一電話，幾句話，多年積蓄轉成空」，在民眾大啖便當的同時，也達到示警作用。

劉柏良致詞時提到，感謝王董事長急功好義之善舉外，並表示有鑑於近年來新興毒品不斷出現，戕害青少年身心，各類電信、網路詐欺手法則往往造成民眾財產重大損失，因此特別針對這兩類犯罪設計活潑生動的圖示及警語，藉由熱銷的庶民美食加大犯罪預防宣導的力度及深度，並呼籲全民一起拒毒、反毒，也提醒市民如接到不明電話，只要「馬上掛掉」就可免於遭詐。

劉柏良並指出，高市去年治安滿意度民調77.8％，雖然是歷史新高，但相較其他5都，仍名列最後，因此要再強化宣導，提醒民眾不要去碰毒品，以及多多注意詐欺犯罪事件。

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(中時 )