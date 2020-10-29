大陸漁船以「避風」為名，進入澎湖南方四島國家公園海域捕魚，海巡署派出高雄艦以水砲驅離，大陸國台辦批我海巡署「野蠻」、「不人道」。陸委會今天回應，國台辦發言人的說法罔顧事實，也污蔑我方執法人員，呼籲陸方應約束相關人員。

多艘大陸漁船23日群聚澎湖西吉海域，海巡署採取強勢作為，以水砲將越界大陸漁船全數驅離至24浬限制水域外。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮稱，這些漁船都是為「避風」，她又指，大陸方面在沿海多處設立許多台灣漁民接待點，為台灣漁船、漁民提供避風等救助，但台灣卻「野蠻驅離」避風的中國漁船，此作法不人道，令人憤慨。

陸委會發言人邱垂正今天在例行記者會上表示，每年秋冬季都有大批大陸的漁船，假藉避風的名義聚集在澎湖海域，但實際上趁機捕魚。他說，這樣的行為已經嚴重的破壞我漁業海洋的資源，也侵犯我漁民的權益。

他表示，對於陸漁船越界作業，政府展現堅定的護漁立場跟決心，如果純粹是為了風災找避風港，我方過去都有提供人道援助前例，「這次絕不是基於這個原因，這些漁船確實是為了捕魚」。

另外，不僅大陸漁船違法漁撈作業，大陸船隻也越界違規盜採海砂，邱垂正說，海巡署執法機關依法採取強制驅離、扣留等執法手段，維護我漁民作業權益，跟我海洋生態資源。

他說，現階段關於海上執法，我方仍然持續透過兩岸共打協議、兩岸共同打擊司法互助協議的聯繫機制，與陸方進行聯繫溝通，以及推動協同執法。

(旺報 )