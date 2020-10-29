雲林縣議員李明哲（左）遭時代力量立委陳椒華制止發言，麥克風也沒收，請求陳椒華正視該筆有地下水汙染的1-11號土地10年來是由西螺鎮公所向國產署申請撥用與使用之事實。（周麗蘭攝）

李的委任律師張捷安表示，S13採點不曾在李家租用的土地範圍裡，圖為陳椒華手持的會勘圖。（周麗蘭攝）

時力立委陳椒華29日舉辦西螺東南段1-11號現勘，並由台南社大做土壤快篩。（周麗蘭攝）

時代力量立委陳椒華質疑西螺東南段1-11號地下水遭重金屬汙染，29日率環保署、國產署會勘，雲林縣議員李明哲到場陳情正視該筆土地近10年來是由西螺鎮公所向國產署所撥用之土地的事實，但李明哲發言兩度遭陳制止打斷，麥克風也被沒收。

陳椒華21日在立院舉行記者會質疑韓國瑜岳父砂石場汙染地下水，要求設4口標準井，29日率環保署、國產署、台南社大會勘確認位址，也由台南社大做土壤快篩。

韓國瑜妻舅、縣議員李明哲到場陳情，希望陳椒華明白地下水重金屬超標的S13採點，李家從未租用過，從告示牌可得從2014年迄今都是由西螺鎮公所申請撥用堆置清淤的廢棄土。

陳椒華打斷李表示，「今天不談這個，要談的是地下水有沒有汙染，誰汙染由檢調調查，如果你要講這部分，我希望你自己去開記者會。」

李明哲強調去年總統大選前，該地被開挖36個洞、又鑽24處都無汙染，無媒體願意報導，唯一一點S13重金屬超標，該地李家從未承租過。但陳椒華再次制止李，最後沒收麥克風，為時僅2分半鐘。

陳椒華說，「公所有來租，這個都是事實，我們都已經知道，你自己再開記者會來講沒關係，我們現在要去做現勘。」

李明哲表示，他非常尊重陳椒華的專業與精神，但希望她正視事實。今年10月10日西螺大橋觀光文化節在這塊土地上舉辦吉普車競賽，第二天就被堆置垃圾，而這塊土地已騰空20年。

李的委任律師張捷安表示，第一、S13採點不曾在李家租用的土地範圍裡；第二、地號1-11到現在為止都還是由國產署委託西螺鎮公所進行管理，是否有掩埋或傾倒，應由國產署或專業單位確認；第三、要設立標準井或要做其他專業的鑑定或檢測，李明哲相信專業依據法令的作為。

(中時 )