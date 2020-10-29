美德醫療-DR（9103）受惠防疫物資熱銷，業績激增，繼前三季獲利大賺3.08個資本額後，不忘公益，繼年初捐贈50萬片兒童口罩予公益團體後，為提防秋冬疫情再度爆發，29日捐贈百萬片口罩予弱勢團體，並正式推出14款彩色口罩，為國人的日常防護上色。

美德醫是在29日攜手12家公益團體，力邀主持天后陶晶瑩站台應援，啟動「距離美學．心生活」計劃；集團執行長楊威遠表示，希望能賦予口罩更多生命力，在良好的防護功能外，兼具色彩及溫度，在對抗疫情的漫漫長路上為台灣民眾加油打氣！

美德向邦董事長陳素甜說，2003年爆發SARS，全台陷入恐慌，防護物資奇缺。美德即時動員海外所有資源，捐贈了數十萬片口罩給醫療院所、政府機關、學校及航空公司，幫忙台灣度過難關後，也協助政府建構戰備庫存機制，確保醫療院所可以隨時取得安全有效的醫療手術口罩，真正是「口罩國家隊的鼻祖！」

營運表現耀眼的美德醫，第三季營收12,460萬美元，年成長率6.36倍，稅後淨利4,574萬美元，大賺1.67個資本額；而前三季營收28,720萬美元、年成長4.74倍，稅後淨利8,463萬美元、年增198倍。

由於長期訂單已看到明年，加上原物料價格回穩，法人預估美德醫第四季營收和利潤將再創高峰，全年獲利挑戰五個股本，穩坐生技獲 利王寶座。

美德醫今年一年獲利即賺贏過去十年總和，在新冠疫情風暴未熄，各國對防疫產品需求強勁，並積極建構儲備戰備物資下，讓美德醫成 為當紅炸子雞，成為新加坡、菲律賓與柬埔寨等政府的最佳戰略夥伴，業績也節節走高。

(工商 )