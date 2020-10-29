信錦今日發布重訊，董事會決議通過將以新台幣2.3億元取得陸合企業股份有限公司70％股權。

陸合企業為精密金屬沖壓廠，生產筆記型電腦及3C樞紐、360度翻轉樞紐、鍵盤支架、散熱產品與其他精密金屬零組件，客戶包含台灣、歐美等大廠，不僅有助於信錦企業補強小型精密軸承與沖壓機構件的製造組裝能力與產品線，擴大水平布局，並且有助於集團進行上下游垂直整合優化成本結構。

陸合企業擁有台灣台中、泰國、蘇州自有廠房資產，也強化了信錦集團全球廠區資源的彈性供應配置。據悉，陸合企業成立迄今30年，從公開資訊得知美律實業為主要法人股東持有近31％股權。本次股權交易後，信錦將持有陸合企業70％的股權，其他30％的股權則為美律實業及陸合企業創始股東持有，信錦期望藉此投資案，建立跨產業合作平台，延伸產品應用範疇以利長期業務佈局。

信錦企業深根顯示器軸承與底座產業，長期繳出穩健獲利的表現，公司除了致力於維持顯示器底座的領導地位，期望透過產業合作與策略投資等方式，強化研發與業務佈局，延伸集團產品的應用範疇，並將逐步增加資本支出，佈局越南、泰國等廠區因應全球供應鏈的變化，以期持續創造長期企業營收及獲利增長，並承諾在2025年前，每年現金股利至少6％複利成長回饋予股東。公司將提供更快速、更完整的產品佈局於各式3C應用及5G相關機構件，來因應全球總體環境劇烈轉變的考驗，對於公司未來整體營運展望，持審慎樂觀的態度。

(工商 )