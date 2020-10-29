信錦企業（1582）29日召開董事會通過第三季財務報告，儘管第三季受匯損8,000萬元影響，侵蝕每股盈餘0.65元，累計信錦勤三季EPS已逾半個股本，達6.13元，淨利年增8％，以前三季獲利進度來看，全年每股盈餘可望趨近8元，創歷年新高紀錄。

信錦表示，受第二季客戶積極建立庫存，出貨暢旺而基期較高，第三季客戶轉為去化庫存而出貨略緩下，第三季合併營業收入為新台幣25.9億元，第三季毛利率約26.5％，第三季營業利益率為17.6％，營業利益約為新台幣4.6億元，金額較上季減少10％，年增35％。

業外部分由於外幣兌換評價損失，使第三季稅前淨利約為新台幣4億元，金額較前季衰退29％，年減13％。2020年第三季稅後淨利約為2.6億元，以期末股本計算，第三季每股稅後純益2.11元。

累計2020年前三季合併營收為新台幣69.9億元，較去年同期成長10％，前三季稅後淨利為新台幣7.6億元，年增8％，前三季每股稅後純益6.13元，亦較去年同期的5.7元增長。

(工商 )