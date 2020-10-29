中共第19屆五中全會提出，到2035年基本實現社會主義現代化遠景目標，即大陸經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升，經濟總量和城鄉居民人均收入將再邁上新的大台階，關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列。

據29日公布的中共第19屆五中全會公報顯示，在2035年遠景目標方面，基本實現新型工業化、資訊化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系。基本實現國家治理體系和治理能力現代化，人民平等參與、平等發展權利得到充分保障，基本建成法治國家、法治政府、法治社會。

以及建成文化強國、教育強國、人才強國、體育強國、健康中國，國民素質和社會文明程度達到新高度，國家文化軟實力顯著增強。廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰後穩中有降，生態環境根本好轉，美麗中國建設目標基本實現。

2035年遠景目標提及，形成對外開放新格局，參與國際經濟合作和競爭新優勢明顯增強。人均國內生產總值達到中等發達國家水準，中等收入群體顯著擴大，基本公共服務實現均等化，城鄉區域發展差距和居民生活水準差距顯著縮小。

以及平安中國建設達到更高水準，基本實現國防和軍隊現代化。人民生活更加美好，人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。

(工商 )