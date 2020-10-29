中共第19屆五中全會29日閉幕，針對「十四五」規畫，陸委會副主委邱垂正29日表示，各界普遍認為，「十四五」是中國大陸自1980年代改革開放以來最艱困的五年規畫。

邱垂正29日在例行記者會上表示，近年中國大陸經濟增速放緩，美中經貿科技衝突，以及今年以來肺炎疫情蔓延重創全球經濟發展引發供應鏈斷鏈危機。預計本次五中全會以國內大循環為主題，國內國際雙循環相互促進的新發展格局，為十四五規畫的核心主旨。但各界普遍認為，「十四五」是中國大陸自1980年代改革開放以來，最艱困的五年規畫。

邱垂正進一步指出，目前中國大陸的經濟跟失業仍然嚴峻，社會仍具有不穩定的風險，缺乏有效因素擴大支持國內消費需求、國際疫情反覆等等，以及秋冬期間疫情有可能捲土重來，將會加劇全球經濟的衰退衝擊外部的需求，拖累出口的表現，將可能造成內外循環的問題與挑戰。

邱垂正說，對於這次「十四五」規畫公布的政策方針，以及明年納入兩會預計審議的規畫綱要，以及後續相關執行的內容與成效，陸委會會持續密切關注。

(工商 )