「Back to 1919」推出深度講座與導覽活動「從 《尋蹟食旅》解讀高雄港~港口人文散策」，跟著《尋蹟食旅》一起出發，用半天的時間走訪棧貳庫的周遭美食與古蹟，了解百年高雄港前世今生的樣貌。

因熱愛台灣歷史建築，力麗社福基金會郭銓慶董事長在卸下力麒建設董事長一職後，便成立Back to 1919 長期推動建築藝術、舉辦巡迴畫展、實地古蹟 導覽等人文活動。

今年於8月底，在高雄車站舉辦第11場展出 「畫說台鐵與台灣建築遺產展」，帶領大家透過藝術作品進入臺鐵與高雄的百年 歷史建築世界，同時郭銓慶董事長搭配畫展推出著作《尋蹟食旅》旅遊書，囊括高雄知名景點、歷史建築以及美食，用自身經驗推薦結合人文與美食的多元旅遊方案，鼓勵不分老少民眾實地走訪古蹟、享受當地美食。

「畫說台鐵與台灣建築遺產展」開展後積極推出許多在地活動，包括旗袍 大使駐點、體驗旗袍逛古蹟、美食體驗、美食店優惠放送等。

這次與高雄港地標棧貳庫合作，預計11月7日星期六下午一點半於棧貳庫2樓電梯旁舉辦深 度講座與導覽活動「從《尋蹟食旅》解讀高雄港 港口人文散策」，這次邀請到 《鐵支路向前走》作者之一蔡佰祿老師，先講述高雄港的背景歷史，結合實際 走訪高雄港周遭老街與建築，帶領民眾進行一場《尋蹟食旅》風格的人文散步。

特別的是，這次邀請到高雄港務分公司帶大家遊覽香蕉碼頭倉庫群，包含港史館、水岸花園、到最新最受注目的大港橋旋轉開合秀，港務公司將有專業 人員進行導覽解說，對高雄歷史有興趣的朋友，如果想知道高雄港的前世今生，一定不能錯過這個免費又有教育知識性的導覽活動。

(中時 )