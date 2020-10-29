陪睡價目表瘋傳 F奶網紅爆名人買賣內幕

橫綱凱咪（Aqq cami）日前曾爆料有近7成網美都在賣淫，一度引發網友議論後，她於今日又再度踢爆將近5成男性YouTuber私生活非常淫亂，騙砲、出軌樣樣來，犀利的爆料內容，再度掀起熱烈討論。

橫綱凱咪今（29）日於臉書再度爆料近5成男性YouTuber都有騙砲、叫雞，甚至是出軌等違反倫理行為，她驚爆：「台灣許多男性YouTuber都是斯文敗類！而且證據都在網路正妹的手機裡面。」接著她更透露，甚至是人設深受多數人喜歡的優質男YouTuber 都有在騙，若是訂閱數超過30萬以上的，手法就會很爛，先是用拍YouTube影片認識妹子後，再用能夠幫忙提升IG或是粉專知名度來騙砲。

她接著說道，若是他們騙不到，則會改以先合作1至2部片，在假意告白實質騙砲，但很多男YouTuber其實都有女友，但長期慣性出軌，到手後在用爛理由把妹子甩了，或是用錢打發讓人閉嘴。除此之外，她更驚爆出高明出軌的方式「叫雞」，做出這類事情的大多都是屬於形象良好、或是知識型的YouTuber。而有高人氣知識型的，也有高人氣但瞞婚去包養網包養正妹的；也有高人氣斯文敗類，打砲時會錄影存雲端的，她認為若是一般人普通約砲無所謂，但有女友還包養，再加上變態，就是她想爆料的重點！

橫綱凱咪指出她會知道這些情報，都是來自於某些記者朋友那邊看到，尚未被報導的手機截圖及錄音檔，另一部分則是友人真的被騙過，就連自己也曾被試探，由於YouTuber這職業並無公司或是公會的管理，又是可以賺錢認識妹子的優質行業。最後她更在文末提及「騙砲+出軌+叫雞不會被發現，尤其是有女友的，或是瞞婚的，包養的，我現在看到你們的分析影片或是知識影片就想吐。」

(中時新聞網)