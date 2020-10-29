考試院今年初在上屆考委任內提出「監試法」修正案，其中對於國家考試是否應由監委監試的看法與監察院不同，考試院今天召開院會，與會考委和院長黃榮村認為有再審慎研析的必要，院會決議將先行撤回今年2月14日報請立法院審議的監試法修正案。

「監試法」存廢議題討論多年仍未有結論，考試院主張「宜修不宜廢」，僅考慮不設置分區監試委員，請監察院僅推派一位監委監試；監察院則主張，監察委員多數認為監委不宜續任監試委員，但相關修法尊重立法院與考試院決定。

考試院會今天討論考選部提報的「監試制度檢討及修正方案」，考選部表示，現行各項國家考試設有監試制度，監試法明定監試人員由監察委員擔任，以及考試進行程序等監試事項，一直以來，考試之典試事務與監試任務分立實施並無窒礙之處。

不過94年2月1日至97年7月31日計3年半期間，曾因無監察委員執行監試事項，國家考試仍順利舉行，引發多年來各界對於監試法及監試制度存廢問題的討論，立法院歷來也有廢止監試法之相關提案。

因此，考選部將近來社會各界對監試法存廢之多元意見彙集後，提出對於監試制度可能之興革方案，在聽取第十三屆新任考試委員之意見後，據以作為未來研議之方向。

今天的院會中，與會考委表示，對於監試制度修正方案，尚有審慎研析必要，院長黃榮村也強調，需再跟相關機關溝通協調，請考選部妥予處理後，再行報考試院審議。院會最後決議循程序先行撤回已報請立法院審議的監試法修正案。

考試院強調，國家考試的舉辦，早已獲得國人普遍信賴，建立相當之社會公信力，有關監試制度檢討及修正方案，考選部將於近期內依行政程序研擬具體可行方案，再送考試院審議，在考試公信力之基石上，配合國家發展及社會需求，全力健全並落實執行公務人員、專技人員考試制度，以維護國家考試之公平、公正、公開。

(中時 )