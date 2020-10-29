台南市議會29日下午進行總預算審查，無黨籍議員陳昆和無預警發動清點人數，審查會主席國民黨籍蔡育輝清點未過半，突然宣布散會，引爆在場民進黨籍議員不滿，其中李宗翰當場抗議清點人數應記名投票才算數，藍綠從口角演變成推擠鬥毆，共有4人掛彩，事後互指對方動手。

台南市議會29日下午聯席總預算審查，出席的議員並不踴躍，全部57席議員，僅40人簽到出席，實際坐在議場內更少。

陳昆和因不滿台南市政府未提供完整的歲入歲出資料，祭出清點人數杯葛議事，蔡育輝起初認為不得因個人主張停會，經過10分鐘協商仍無共識，陳昆和2度提出清點人數，蔡育輝在現場清點結果未過半（23席）情況下，敲槌散會。

現場清點23人距離過半的29人僅6人，支持繼續開會的民進黨台南市議會黨團當場表達不滿，李宗翰更跳出大喊，議事規定清點人數必須記名，而不是隨意數人頭。但蔡育輝認為李的發言已在宣布散會之後，且實際上出席人數明顯未過半，堅持主席有權主張散會。

藍綠議員因散會引發爭執，相互推擠，國民黨籍議員盧崑福、蔡育輝相繼被抓傷，民進黨籍李宗翰與無黨籍谷暮‧哈就也掛彩，雙方互相指控暴力，蔡與盧隨即前往醫院驗傷。

蔡育輝表示，民進黨常在議會以多數暴力霸凌在野黨，29日因開會出席人數不力，無法護航，就暴力製造事端，再歸咎責任給在野黨。盧崑福秀出手臂抓痕，批評民進黨先動手打人還喊救命。

李宗翰強調記名清點人數才符合議事規則，指控盧崑福朝他的腹部揮拳3次，谷暮‧哈就也被蔡育輝壓制受傷，將驗傷控訴藍營暴力。

(中時 )