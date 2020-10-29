富邦媒（8454）29日公布第三季營運表現，單季稅後純益新台幣4.2億元，每股盈餘（EPS）3.0元，年增57％。第三季營收55.8億元，年增26％，第三季營收、獲利皆再寫下歷史同期新高。展望第四季，富邦媒表示，電商年度最大檔期雙11即將來臨，預期今年累計造訪人次、業績雙指標將有望年增5成。

富邦媒前三季營收465.2億元，較去年同期成長29.5％，累計稅後純益約新台幣13.3億元，每股盈餘9.51元，年增36.6％。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，富邦媒表示，momo營運維持穩健成長的步伐，2020年第三季持續締造佳績，強勁的成長動能主要受惠於七夕情人節、父親節、中元節、中秋節「四大節慶財」的挹注。此外，富邦媒也強調，加上momo硬底的「造節實力」，《99購物節》在力邀品牌共襄盛舉、支付夥伴助陣下，推升活動檔期業績成長逾5成。

富邦媒表示，在營業規模成長的同時也推出嶄新的功能，以拓展會員服務範疇，包含於momo購物網app上線「語音搜尋」服務，服務上線至今每日平均使用量已高達1萬次，此外，也與全家便利商店合作推出「冷凍店取」服務，為消費者打破冷凍包裹取貨的時空限制，提升取貨便利性。

物流部分，「momo北區自動化物流中心」則是成為全台第一間取得SGS「ISO 9001：2015品質管理系統」驗證通過的物流中心，富邦媒表示，透過SGS的驗證，將推進momo物流倉儲體系達到全面的一致性。

展望第四季，線上零售業年度最大檔期雙11即將來臨，富邦媒宣布《momo雙11超狂購物節》將於11月1日正式起跑，祭出百大品牌年度最低價、全站最高回饋23％、萬份美食滿額贈等吸引消費者。富邦媒指出，今年活動規模將超越歷年，挑戰雙11檔期累計造訪人次與業績雙指標年增5成。

(工商 )