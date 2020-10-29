為迎接萬聖節的到來，愛心興櫃公司振宇五金（2947）於28日特地到彰化縣政府委託伊甸基金會辦理的彰化縣寶貝成長家園擔任志工，陪伴慢飛天使一起迎接萬聖節。振宇五金同仁們與慢飛天使們開心的互動交流，活動會場中慢飛天使們披著飛翔斗篷，拿著自己設計製作的木作糖果桶開心地奔跑著，有如嘉年華會一般。

振宇五金首次與伊甸基金會合作，由洪國展總經理帶隊，由愛心滿滿的振宇五金員工們，陪同慢飛天使的孩子們以木頭拼接的方式製作出獨一無二的糖果桶，並在木作糖果桶上自由彩繪。慢飛天使們藉由手工自製糖果桶的過程親身體驗敲敲打打及自由作畫的樂趣，也藉由志工們的細心解說及引領，讓慢飛天使們在製作的過程中了解木頭年輪的故事及實際觸摸木頭，感受木頭的觸感及味道。

除了自製木作糖果桶外，振宇五金當天特地送給每位慢飛天使孩子一件飛翔斗篷，讓他們自行挑選喜歡的顏色，並發揮創意裝扮自己。放眼會場內盡是一群披著飛翔斗篷，手提彩繪糖果桶的慢飛天使孩子們，玩樂嬉鬧的聲音此起彼落，不絕於耳。

慢飛天使是指未滿六歲的兒童跟同年齡兒童相比較，在知覺、粗細動作、平衡感、語言溝通、認知學習障礙、社會心理、情緒控制等功能上有一種或數種發展速度落後或品質上的異常。根據全球 WHO 統計兒童發展遲緩機率約為6～8％。每15個孩子中，就有1個可能是遲緩兒。然而若能即早發現且接受適當的早期療育，就有機會趕上一般孩子的步伐。

伊甸基金會於1994年底起，積極推動慢飛天使早期發現及早期療育工作，除了減輕慢飛天使對家庭造成的經濟負擔，更於106年7月承接彰化縣政府寶貝成長家園營運，針對疑似發展遲緩及身心障礙的兒童進行日間托育照顧及時段治療服務，幫助更多遲緩兒家庭走過艱辛的療育長路，期待讓慢飛天使夠在黃金時期獲得改善並能提早回歸主流融合教育。

振宇五金洪國展總經理認為，企業對於社會最直接的回饋就是積極從事社會關懷活動。振宇五金透過社區、學校、社福團體的力量，展現回饋社會的熱忱，擴大公益影響力；除了這次的「攜手慢飛天使，迎接萬聖節」的志工活動外，振宇五金為力挺身心障礙者面對歧視與挑戰，舉辦了「讓愛振翅，宇你伊起飛翔」公益活動。10月1日起至10月31日止，跟伊甸合作門市加價購活動，並於10月31日於台中迪卡儂南屯店外廣場舉辦公益市集，以支持伊甸「身心障礙者服務計畫」的經費。

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