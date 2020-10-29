柯P火力全開！台北市長柯文哲28日爆民進黨中央政府不只開放美國萊豬，而是開放所有國外的萊豬進口，衛服部長陳時中稱「依規定其他國家的萊豬是可進口」，柯29日再發臉書嗆，中央為何不直接標示「萊豬」VS.「非萊豬」，到底是笨還是壞？

柯說，針對他的疑問，很高興中央終於回應了，陳時中也明確答覆「不只美豬，其他國家含萊克多巴胺的豬都可以進口到台灣」，那若所有萊豬都能進口，為何之前不斷的告訴人民「如果不想吃萊豬，不要買美豬就好」，這不是存心欺騙嗎？

柯說，只標產地，不標示有沒有含萊劑，也不去源頭管制，等於沒有解決問題，目前可進口到台灣的豬肉來自13個國家地區，再加台灣本土就是14個，有些國家可以用萊劑，有些不行，難道大家去賣肉還要先背口訣，或拿小紙條一一核對？還要隨時更新資料看看進口國有沒有增加？萊劑政策有沒有變化？

柯指出，美豬中含萊劑的占22％、78％不含，但擺在肉攤上要怎麼用肉眼分辨？會不會有商人拿低價的萊豬去混充高價肉，把民眾當成冤大頭？所以請問中央政府，為何不直接標示「萊豬」VS.「非萊豬」，讓民眾清楚「2選1」，卻要用複雜的產地做多選，讓所有人看得頭昏眼花？成「14選1」，且還會隨時更新變動，選了也不一定對。

「如果中央政府不知道，到底是笨還是壞？」柯追問中央政府，答案到底是什麼。

(中時 )