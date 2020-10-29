電商年度盛事雙11購物節即將登場，台灣大哥大今(29)日宣布，與momo購物合作，自11月1日起至11月15日聯合推出「雙11超狂購物節」，只要在momo購物下單並至全台myfone門市「到店取貨」，即可免費獲得3C耳機收納包，還有機會抽中新款智慧音箱Google Nest Audio。此外，為回饋momo會員，活動期間到myfone門市就送「來店禮」momo優惠券350元，申辦台灣大5G門號，還有機會抽中Google Nest Audio、Apple Watch、眼部按摩器等好禮。

為強化消費者購物體驗，台灣大哥大積極整合集團線上、線下資源，運用科技與創新服務讓用戶更有感。2019年台灣大首度與momo購物合作推出「到店取貨」服務，端出「今天下單、明天取貨」的體驗，平均單月訂單達2,000筆，頗受好評。台灣今年正式邁入5G新世代，台灣大提供momo特選會員免費4G升級5G網速服務，momo特選會員只要使用5G手機、在台灣大哥大5G訊號範圍內，透過momo APP購物，即可升級享受5G高速飆網服務，搜尋商品快狠準、商品簡介不會lag，享受快速又順暢的購物體驗！

momo特選會員享免費升級5G網速活動自2020/10/29至2020/12/31止。提供momo特選會員(定義及資格以momo購物網及台灣大哥大認定為準)以所註冊之台灣大哥大門號使用台灣大哥大行動網路開啟momo APP，於使用momo APP期間始可享有且該使用期間之流量不計費。台灣大哥大指出，若使用地點若無法支援5G服務，則可能依所在環境及台灣大哥大規定轉換為其他網路，上網速度將可能降低；將依台灣大哥大規定轉換成適用之支援服務。上網實際速率及品質受使用人數、網路環境、終端設備、下載/傳輸方式、服務類型和服務平台能力等因素影響，例如:以手機下載，恐因App設計而影響傳輸速率等。

隨著民眾行動網購比例上升，台灣大與momo購物共同推出的「先買商品、後辦門號」優惠也再度進化，於momo購物3C館不限品項消費，搭配台灣大門號，最高回饋24,000元momo幣。雙11活動期間再加碼最高1,000元momo幣，購買Samsung 5G手機再多享3,000元momo幣。另外，台灣大旗下串流音樂平台 MyMusic 也針對 momo 會員祭出好康優惠，凡於 momo 購物網當月消費金額到達 5,000 元門檻，即可獲贈 30 天串流音樂免費聽，提供會員購物與音樂的雙重享受。

(科技)