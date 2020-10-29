桃機產發會與蛋寶生技主辦，桃園市旅行商業同業公會協辦「瘋日本遊桃園@元氣祭桃機購」套裝遊行程，29日在桃園機場舉辦發表記者會正式開跑。（陳麒全攝）

桃機產發會與蛋寶生技主辦，桃園市旅行商業同業公會協辦「瘋日本遊桃園@元氣祭桃機購」套裝遊行程，29日在桃園機場舉辦發表記者會正式開跑。（陳麒全攝）

記者會以日本和太鼓開場表演，憾動全場氣氛。（陳麒全攝）

記者會以日本和太鼓開場表演，憾動全場氣氛。（陳麒全攝）

日式元氣祭活動，以道地純日式的攤位，純日式的表演和慶典，讓遊客免出國也能感受日本風情。（陳麒全攝）

日式元氣祭活動，以道地純日式的攤位，純日式的表演和慶典，讓遊客免出國也能感受日本風情。（陳麒全攝）

桃園市國際機場產業發展協會集結眾力合作，邀請當地公司，包含航空業、水族館、旅行業者及飯店業者一同活絡經濟並促進大桃園觀光產業發展，結合日本道地主題「元氣祭」亮點活動、熱門日本品牌觀光景點「Xpark」、免出境免登機也能逛機場免稅店，同時推出桃園一日遊、二日遊專屬行程，滿足不同族群需求，讓遊客免出國也能體驗類出國的旅遊好心情。

因受新冠肺炎疫情影響不能出國，讓國人悶壞，但國內旅遊也因此有新契機，為參與政府推動「觀光2.0」，桃機產發會與蛋寶生技在桃園市長鄭文燦的見證下，簽訂合作MOU，並由桃機產發會與蛋寶生技主辦，桃園市旅行商業同業公會協辦的「瘋日本遊桃園@元氣祭桃機購」套裝遊程，囊括桃園日本主題景點、餐飲、體驗活動，推出桃園日式體驗的類出國方案，專車接送體驗日式元氣祭活動，純日式的攤位，純日式的表演和慶典。

以「蛋」為主題的「蛋寶生技不老村」觀光工廠，特別搭建日本江戶時代風格造景與優質的體驗內容，打造原汁原味日本祭典「元氣祭」，限期三天的全台首創日式祭典，有正統日式表演、傳統日式遊戲攤位、日本屋台美食攤販以及職人提供吃喝道地日本味，從朝氣蓬勃的白天到燈火闌珊的夜晚，與您一路熱鬧相伴。

除此之外，桃機購物遊也包含六大特點，像是桃機觀景台攬勝、深度導覽各區主題候機室及特色裝置藝術、免稅商場購物樂、特色調酒茶品試飲、國際流行彩妝體驗、以及風味台產點心試吃等等。這些一日遊行程，含元氣祭門票、機場300元餐券及交通接駁，每位只要999元起，就可以馬上感受免出國的遊日風情。

為了讓遊客可以完整體驗濃厚日本旅趣，也特別規劃推出精裝豪華版超VIP專屬二日遊體驗團，限量受理報名，名額只有60位。二日遊的行程除了包含體驗蛋寶生技元氣祭以外，還可以入住桃園五星級飯店豪華享受、專人協助穿著傳統日式和服、讓你穿著浴衣逛機場免稅店，以及今年最夯一票難求的日本橫濱「Xpark八景島水族館」入園參觀、河馬水產高檔料理吃到飽及日式宴席料理品清酒，帶領遊客陶醉道地的日本風味。

活動報名網址：http：／／zhtravel.clicugo.com／C／tour／ch／IUWTIREWT。

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