澳門台商協會會長簡廷在向政府喊話，表示明年農曆春節將至，希望台灣能妥善安排台商回台的防疫綠色商務通道。陸委會發言人邱垂正說，對於台商往來兩岸便利措施，未來在疫情安全風險可控的前提下，可循兩岸既有的管道進行溝通處理。

媒體報導，珠海台商協會提出申請，廣東台辦協助，經過近兩個月，促成澳門航空於10月29日為珠海及廣東一帶台商安排一架次包機。

搭乘這班飛機的簡廷在指出，在兩岸未開通商務綠色通道下，短期內不會回來台灣，但仍希望趕在明年春節過年前回台，他呼籲，由於兩岸經貿交流頻繁，希望台灣能妥善安排台商回台的防疫綠色商務通道。

對此，邱垂正說，政府十分重視台商希望在春節期間便利往來兩岸的心情與需求。

他指出，但是秋冬來臨，國際疫情有升溫的趨勢，我方將對疫情發展、防疫能量及相關需求等因素，進行評估及研議。

他說，有關兩岸春節加班機涉及到兩岸互動，將循例由雙方民航主管機關視需求進行聯繫與溝通。

至於台商返台過年相關的防疫問題，他表示，未來也會在疫情安全風險可控的前提下，對台商往來兩岸便利措施，可循兩岸既有的管道進行溝通處理。

(旺報 )