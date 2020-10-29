有和何姓少婦在同家醫院坐月子的民眾表示，很榮幸還在這裡住月子中心，遇到這些三胞胎。(圖擷取自民眾臉書)

高雄一位何媽媽，最近生了三胞胎，這是萬分之一機率，而且都是男生，更難得是自然產，先生帶著全家人到醫院，場面壯觀，因為夫妻倆，一共4胎7個兒子。(中天新聞Youtube頻道)

增產報國的最佳例子！高雄市一對20多歲年輕夫妻，結婚5年內自然懷孕連生4胎，第3胎為雙胞胎，沒想到這次第4胎升級為3胞胎。而這樣的例子也讓負責接生的醫師孫德基表示相當罕見，對此，就有在同家醫院坐月子的民眾表示，這樣的好消息「連打掃阿姨一大早就跟我們講，叫我們下去看！」成了醫院紅人。

這對年輕夫妻來自高雄，27歲何姓少婦與26歲丈夫本身出自大家庭，家中各有5個兄弟姊妹。而結婚後前兩胎為單胎、第三胎為雙胞胎，怎料，第四胎竟出現三胞胎，巧的是這7個小孩全都是男生，讓丈夫有點失落的說「都生這麼多男生了，總要有個女的」。不過兩人都認為，這一切是上帝給的「我很相信神給我們這一切」坦然接受。

而這樣罕見的例子，讓負責接生的柏仁醫院婦產科主治醫師孫德基表示「生完雙胞胎再接著生三胞胎，文獻上目前沒有見過，若硬要算的話，這樣的機率大概是十萬分之一」。

對此，有在同家醫院生產的民眾表示，「很榮幸還在這裡住月子中心，遇到這些三胞胎」更說他們出生那天大家都前往探視，就連醫院打掃阿姨一大早就叫她「快點下去看！」她也表達對何姓少婦的佩服「只能說7個真的強！一個我就快受不了了」。

(中時新聞網)