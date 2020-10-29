國外大廠進駐、台商回流，台中國內外大型企業雲集，就業人口增加帶動剛性需求，建商更是積極獵地，據信義全球資產統計，自2017年以來，七期及黎明自辦重劃區土地總交易金額達974億元、水湳經貿園區及中科經貿自辦重劃區則有460億元，為土地市場交易的二大重鎮。

位處市政中心的七期及黎明自辦重劃區，自2017年至2020年合計達到974億；水湳經貿園區與相鄰的中科經貿自辦重劃區，包括如中央公園、國際會展中心、台中綠美圖、中台灣電影中心等重大建設，加上對未來捷運橘線的預期效益，建商也爭相購地卡位，土地交易規模逐年擴大，2017年僅45億元，今年前八月已達192億元，還高於去年一整年，成為繼七期外另一個受矚目的區域。

信義全球資產總經理柯宏安表示，近年除了台灣美光、大立光等大廠在台中投資設廠外，包括德商博世集團（Bosch）的電動自行車系統亞太總部、日本五十鈴汽車的環保商用車生產基地、日商三井Outlet、汎德等都選擇投資台中，台中市發展已開始國際化，帶動台中土地與辦公等商用地產的交易。

柯宏安表示，台中除了有國際大廠，本來就是許多隱型冠軍企業群聚的發展基地，產業實力堅強發展活絡，加上未來捷運通車帶來的軌道經濟學效應，在人口、產業、公共建設等利多條件下，預期商用不動產的需求將持續強勁。

(工商 )