總統蔡英文指出，政府之前推出的紓困1.0及2.0方案，都發揮了穩定經濟的良好效果，再加上三倍券的助攻，餐飲業及零售業最近也都創下史上同月新高的紀錄。最近通過的紓困3.0方案，還會再追加超過2,099億的預算，繼續來挺產業、挺勞工。

蔡英文今日接見「109年中華民國優良商人、優良外國駐台商務單位、優良外商、優良台灣老店暨在地特色老店、創新菁英老店、南台灣大餅節傳承及創新獎得獎人」。

她指出，我國9月的訂單，也首次衝破500億美元，創下史上單月的新高紀錄。本屆「優良商人」的得獎人，無論是內需或外銷市場，也都創下非常傲人的成績，包括家電音響，電子產品、機床製造，以及水果貿易等業者。她認為，優良的商品，就是讓世界認識台灣最好的橋梁。優良商人及優良外商中，都有離岸發電的廠商得獎，顯示再生能源的發展不但帶動綠能產業鏈在地化，同時也讓台灣的就業環境越來越國際化。

另外，優良外商包含了金融業、航空業、醫藥，以及機械設備產業，證明台灣也是國際資金非常看好，願意投入資源長期耕耘的地方。她感謝獲獎的外商朋友，選擇來到台灣跟我們一起打拚，也特別感謝現場優良駐台商務單位負責人，為台灣促成很多重要的經貿交流。

她呼籲，台灣的經濟環境可以這麼有活力，是因為台灣不只非常國際化，同時也有保持傳統、屹立不搖的老店，現在也融入新意，做了很多創新，同樣帶來非常大的商機台灣要在後疫情時代脫穎而出，不只應該要利用全球供應鏈重組的機會，搶占關鍵地位，也要吸引更多國際級的資金、技術、人才來到台灣，加速推動產業的升級轉型。

(工商 )