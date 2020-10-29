方志友前往雲林展開粉紅色之旅。（TVBS提供）

方志友近日到TVBS 《食尚玩家瘋狂總部》，宣傳11月14日上檔的新戲《粉紅色時光》，首次獨挑大樑的她為戲做足功課，並控制飲食維持完美體態，這次參與《食尚》錄影竟興奮地從頭吃到尾，讓主持人夢多大驚：「妳到底是餓多久？」

《食尚玩家瘋狂總部》部長梁赫群帶著夢多、方志友前往雲林吃遍充滿粉紅泡泡的美食，展開一場粉紅色之旅。第一道就是甜滋滋的蛋糕，方志友忍不住挖了一小口吃，並說：「其實我很久沒吃甜點了，因為都在控制體重。」梁赫群跟夢多則在一旁毫無顧忌地大吃，笑說：「女明星一輩子就是要跟體重作戰。」

一路上三人吃了甜點、碗粿、湯包等六家美食，方志友從第一家吃到第六家，每份餐點都完食，吃的津津有味還大讚：「我準備空的胃來錄影，每一間都很認真地吃。」吃完後默默發現自己吃的比梁赫群跟夢多還多，讓夢多傻眼：「妳到底是幾天沒吃飯？」

其中吃到湯包時，方志友認為湯包還是手作最對味，並分享因爲老公楊銘威家裡就是開湯包店，所以自己對湯包特別有想法，還藉機向公公撒嬌：「最喜歡您做的湯包了！」兩天外景下來方志友美食吃不停，錄完《食尚》後，她透露回家開始吃清淡少量，回歸注意飲食的生活。她主演的《粉紅色時光》將在11／14晚間10點於TVBS 42頻道以及愛奇藝同步播出。

(中時 )