何庭歡生日po照。(取自何庭歡臉書)

前主播何庭歡目前擔任廣播節目主持人，擁有高人氣的她，常在臉書跟粉絲互動，引起不少關注。今(29日)是她的32歲生日，她也在臉書寫下三個生日願望，更曝光自己的最新計畫，也就是「請大家督促我瘦回八月底拍攝FHM時的模樣」！

何庭歡在臉書透露，特別是經過去年的洗鍊，如今更懂得歲月靜好，平安是福，許下三個生日心願，分別是世界和平、身體健康，第三個願望則是「留給自己」，她也透露，從年初開始，身體大小毛病不斷，不明原因的微量卻異常地出血，未曾出現過的過敏甚至疹斑，但依然沒有太過在乎這些警訊，直到母親被診斷出罹患子宮頸癌，才讓她突然發覺原來死亡的距離是那麼地近，所幸母親癌症只在第一期，進行器官切除後，至今恢復狀態良好。

何庭歡說，也因為這樣的警訊，黑暗中透進的一束光，指引她進行首次抹片檢查，並在今年八月發現細胞異常的情況（因癌症有家族史的可能性相當高），並在九月時進行門診手術治療，短短二十分鐘的麻醉與手術，卻讓她深刻感受到前所未有的恐懼，以及無比珍惜過去被視為理所當然的健康，真的好重要！

話鋒一轉，何庭歡透露，這兩個月宅在家大量進補，停止運動與潛水後，身體圓了好幾圈，謝謝大家不離不棄沒有退讚，但也越來越多人提醒歡歡感覺有點「太幸福」囉，「我在此放話：11月就要重啟運動，12月也計畫騎車環島長征！請大家督促我瘦回八月底拍攝FHM時的模樣！」

最後，何庭歡也向大家宣布，「現在的我也將追求一個年少時做過的夢，真正深入學習一項從國中開始接觸的技藝」，等她真正學成出師後，或許就能仰賴它維生，屆時會再跟大家報告。這篇貼文曝光後，不少網友也紛紛送上祝福，很多人留言表示，「生日快樂」、「才30初很年輕啊，生日快樂美麗永駐」、「女神就算30有2，一樣漂亮」、「成熟美麗，歡歡加油」，也有不少人期待她的新技藝。

(中時新聞網)