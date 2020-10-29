「ITF台北國際旅展」將在明日（30）開展，在海外旅遊仍未開放、國旅內需強的情況下，許多飯店已搶先開跑線上旅展，包含老爺酒店集團、福華大飯店、福容大飯店、天成飯店集團等，都交出業績比去年同期翻倍成長的亮眼成績，而使用彈性大的聯合住宿券更皆成為最熱銷的主力商品。

「老爺酒店集團聯合住宿券」成為熱銷王，1張券可入住最適合親子客群的「宜蘭傳藝老爺行旅」。（老爺酒店集團提供）

老爺酒店集團23日起舉辦線上旅展，創下首日3500萬的業績，較去年同期成長逾6倍，每張2900元的「老爺酒店集團聯合住宿券」因優惠效期長達1年5個月，且買20張送2張、買30張送3張，讓消費者分次慢慢玩而躍居熱銷明星商品，並在社群媒體的飯店討論社團成為團購熱度最高的住宿券商品。

「福華大飯店連鎖住宿券」可使用於全台6館的福華大飯店，圖為台中福華大飯店精緻客房。（福華大飯店提供）

福華大飯店線上旅展自19日開賣以來，「福華大飯店連鎖住宿券」銷售業績也在今年明顯翻倍成長，每張2500元的連鎖住宿券，在台北、新竹、台中、高雄、石門水庫和墾丁的6館福華大飯店都可使用，每張住宿券可入住標準單床或雙床房1晚，並含2客早餐，最低相當於能享2.1折優惠。

福容大飯店漁人碼頭店擁全台最美夕陽飯店美稱，使用聯合住宿券入住可享最低2.3折起。（福容大飯店提供）

福容大飯店則是在10月26日開始線上旅展，目前短短3天已超過去年同期業績的1.5倍，開賣首日福容官網還一度因人數過多超載而停擺近10分鐘，客服電話也大量湧進，人氣商品同樣是「聯合住宿券」買10送1，平均只要2454元，送總價值2000元的餐飲抵用券。

「天成文旅-華山町」的華山4人房。（天成飯店集團提供）

天成飯店集團自27日開跑線上旅展，整體業績也較去年同期翻倍成長，每張3699元、假日不必加價的「天成飯店集團聯合住宿券」穩坐銷售冠軍，最低下殺1.7折，若在12月23日選擇使用於五鐵共構樞紐地帶的「台北天成大飯店」、設計計十足的「天成文旅-華山町」或近西門町的「台北花園大酒店」，還享加碼送續住1晚或當日同房型1間的好康。

此外，也可選擇住在嘉義的「天成文旅-繪日之丘」，1張券就能划算下榻4人溫馨家庭房；明年1月3日後，也能使用在位於台北後車站商圈、以蜜蜂歸巢為概念設計的「天成文旅-蜂巢」，同樣僅需1券就可入住豪華3人房，並附贈早餐。此外，1張聯合住宿券還能選擇用在台北花園大酒店的Garden SPA身體課程「身體荷蒙紓壓護理Spa」，讓1張住宿券使用範圍更多元。

寒舍集團旗下的「礁溪寒沐一泊二食平日住宿券」在今年線上旅展成為熱賣人氣王。（寒舍集團提供）

此外，寒舍集團集結旗下飯店台北喜來登、寒舍艾美、寒舍艾麗及礁溪寒沐自1日起推出的「寒舍線上旅展」，截自28日，與去年同期開展前2日業績相比，也有成長近1倍的表現，雖寒舍並無販售聯合住宿券，但熱銷商品仍由住宿券奪冠，「礁溪寒沐一泊二食平日住宿券」目前已賣出超過1200組。

(中時 )