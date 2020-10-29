小馮PO出5年前舊照，模樣清純可愛。(取自小馮IG)

當年以雄女全校第一名，應屆考上台大醫學系的小馮。(本報系資料照)

雄女學霸正妹馮琪淯（小馮）2018年以全校第一名考上台大醫學系，才貌雙全的表現讓她一舉在網路上爆紅，前陣子才開放追蹤的IG，在短時間內就吸引超過5萬粉絲追隨，人氣超旺！然而今（29日）凌晨，PTT就突然瘋傳一張小馮在雄女時期的清純制服照，引發鄉民熱議。

有網友突然在PTT八卦版PO出小馮高中時期的照片，照片中小馮頂著妹妹頭長髮造型，抿嘴微笑看著鏡頭，模樣清純又可愛，原PO更盛讚小馮高中時期顏質超高，就算不是校花等級，也至少是班花等級，完全就是高中男生喜歡的樣貌。

原來這張照片是小馮5年前還在讀雄女所拍下的，近日才被她翻出並PO在IG限時動態，還對那時候青澀的自己留下了「可愛」兩字評價，吸引網友留言熱議「小馮可以選心臟科嗎？我的心病需要心上人醫」、「這張的眼睛很漂亮」、「直接戀愛了」、「以前比較正，現在上了妝反而俗氣，不過還是正」、「很可愛啊，酸民閉嘴喔」。

其實目前就讀醫學系大三的小馮，上個月才因為被知名YouTuber黑男在東區街頭捕獲，躍上各大媒體版面。當時她還透露讀醫學系辛苦一面，坦言競爭壓力大，「同學都很強，大家都非常認真，然後又聰明，就是即使你覺得表現還不錯，但是大家都比你表現更不錯，差不多是這種感覺。」

(中時新聞網)