雲林縣口湖鄉順寮宮記錄在地故事，信眾集資百萬拍攝影集。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉順寮宮供奉菁埔夫人，為了記錄菁埔夫人的傳奇故事，信眾集資百萬元，與傳播公司合作拍攝10集影片，29日舉行開鏡儀式，口湖鄉長林哲凌希望藉由影集的拍攝，讓更多人了解口湖的在地傳奇故事。

口湖鄉下寮聚落順寮宮主祀菁埔夫人、二品夫人、太子爺，配祀五府千歲、福德正神、虎爺、註生娘娘，其中菁埔夫人、二品夫人護佑地方的傳奇故事精彩動人，地方為了宣揚其神跡，決定集資拍攝影集。

劇組29日舉行開鏡儀式，主要演員、順寮宮委員會成員、口湖鄉長林哲凌到場參與，劇組還特地挑選數名在地民眾擔任臨時演員，並請耆老們提供相關史料典故，讓影集更接地氣。

順寮宮主委劉金水表示，地方奉祀菁埔夫人已有100多年歷史，相傳村落原本供奉二品夫人，但因村落周邊有水難萬人塚與下寮仔公墓，二品夫人難以鎮壓2塚，剛好菁埔夫人代天巡狩至鄰近的箔子寮，於是由菁埔夫人為主護佑地方。

順寮宮委員劉東騰指出，菁埔夫人神蹟顯赫，2017年白沙屯媽祖遶境時，1名蔡姓民眾心臟病發作昏迷不醒，其親友祈求菁埔夫人保佑，依照其指示照護，數日後即甦醒無大礙，令眾人嘖嘖稱奇。

林哲凌對於信眾集資拍攝影集表達支持之意，希望藉由影集的拍攝，讓在地年輕一輩更了解家鄉的故事，也讓口湖的傳奇更廣為人知。

(中時 )