台中市議員黃健豪（圖前右）依現場圖指出，增設保護兒童安全的輕隔間、配合消防法規調整對外窗、調整整體照明及梯廳空間等，規劃收托至少60為嬰幼兒的空間、親子體適能空間等。（國民黨市議員黃健豪服務處提供／張妍溱台中傳真）

台中市北屯區東峰市場位於綏遠路天津路口，為4層樓高的公有建物，1樓攤商承租做生意，4樓則是里民聯誼活動中心，中間樓層為市府經發局存放檔案空間；29日藍營市議員黃健豪邀官員現場會勘，爭取空間活化再利用，未來將設置幼兒公托中心。

國民黨市議員黃健豪說，北屯區是全市人口及新生兒人數最多的區域，但過去幾年卻一直沒有設置公托及兒童活動場館，因此自擔任市議員後，除了爭取興建新場館之外，利用現有閒置空間也是一個選項，近兩年積極與各局處協調，經發局也同意另覓檔案存放地點，便鎖定東峰市場作為適合利用的空間。

黃健豪說，東峰市場雖1樓是市場及各店家承租的空間，但建築結構已將1樓與2樓以上的空間作區隔，且2樓以上另有獨立的樓梯及電梯通行，未來可做公托中心和兒運中心的通道，經空間設計，提供給嬰幼兒及家長合適又安全的場所，經發局同意另覓檔案存放地點。

黃健豪依現場圖指出，以現有規劃來說，工程面會打除部分牆面，增設保護兒童安全的輕隔間、配合消防法規調整對外窗、調整整體照明及梯廳空間等，可規劃收托至少60為嬰幼兒的空間、親子體適能空間、簡易運動跑道及攀岩牆等，絕對會是一個令家長、小朋友都期待的地方。

(中時 )