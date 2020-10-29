台中市18家公車公司，每年共獲得市府超過30億元經費補助。台中市議員蕭隆澤、謝明源、陳淑華、邱素貞29日聯合質詢痛批說，18家客運公司卻屢傳出公車拒載身障民眾事件，令人生氣；市府無異是「請鬼開藥單」，務必查察清楚徹底改善，給納稅人一個合理交代。

市府交通局長葉昭甫表示，要讓這些情況不會再發生，若有發生，不惜收回路權，對公車業者不會護航。

蕭隆澤說，台中市公車司機大多數都是非常有愛心，但還是有那少數公車司機陸續放鴿子，拒絕載本市身心障礙者；他在第三次定期會就有提出公車司機放鴿子拒絕載身心障礙者連續3個班次！交通局長葉昭甫當時回答説一定會好好約束18家客運公司。

蕭隆澤指出，但謝明源議員又接到陳情，公車司機再次拒絕載身心障礙者的問題，交通局要怎麼對社會交代？10月19日中午11點10分他從梨山坐谷關-梨山線公車回到谷關；剛好接上谷關往豐原207公車，剛上公車感覺自己非常幸運可以接上回豐原的公車，但是越坐越難過。

蕭隆澤表示，車子快速起步，連他不暈車、不暈船的人都感覺到非常不舒服！約20幾分後坐在他對面1對夫妻臉色很難看，看起來就是很不舒服，等車子到東勢站，他去問他們，那位太太很直接跟他講！從梨山下來沒有暈車，卻從谷關下來暈車，還差一點吐出來，最誇張的是207公車在東勢車站停留約5分鐘。

陳淑華說，公共運輸系統載運民眾應該是不分對象，所有的民眾都要載運。台中市公車會發生拒載身心障礙民眾是非常不可取。有民眾反映，少數部分公車搭載乘客，缺乏耐心、態度不佳，司機態度惡劣，尤其發生在行動比較緩慢的長者，缺乏同理心，公車評鑑制度形同虛設？市府應該要有管理的規則跟辦法。

(中時 )