美國對台軍售，針對兩岸關係的緊繃，台灣自由作家雁默分析認為，叫牌的不是台灣而是美國，至於台海現在到底是不是準戰爭狀態，其實，是美國選民在決定、是佛羅里達州、賓州、北卡羅來納州的選民在決定。

雁默在《觀察者網》貼文指出，他不認為民進黨政府樂見兩岸迅速升溫的熱對抗。不過在美國大選前，美國國務卿蓬佩奧等人正在趕進度。所以關鍵不在於這些豪豬動態，甚至不在於美國大選結果，而在於中國大陸怎麼因應。現在最感興趣的，還要加入一項：與印度有軍事合作的俄羅斯，問題是—北京要先解決印度問題，還是台灣問題？

雁默表示，台灣民眾多數認為大陸現階段不敢打。不過，只要平常關注兩岸動態的人，就知道在美國大選落幕前，北京會避免把話說死，將事做絕，因為若不給自己迴旋的空間，會降低應變能力。台海現在到底是不是準戰爭狀態，說得悲哀一點，是美國選民在決定，是佛州、賓州、北卡州的選民在決定。

雁默點出，現在值得觀察的重點，就是印度官方會不會也打台灣牌。反過來看，台灣會不會湊到印度腳跟前「求打」，意思也一樣。印度與台灣不同的是，莫迪還有杠杆可使用，勾搭足矣，尚不需對美國唯命是從。

雁默指出，台灣牌既廉價又好用，美國想形塑的「台灣豪豬」，絕不僅止於攻擊性武器，還包含在國際社會裡兜售自由民主台灣牌。哪怕這些國家在打台灣牌時，眼睛都盯著北京，屁股對著台灣。

(中時新聞網)