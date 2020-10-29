【政新鮮】禁賣萊豬扯牛排店要關門 游淑慧怒嗆陳吉仲「自甘墮落」

美國萊豬明年進口台灣，全台有多個縣市食安自治條例規定萊克多巴胺零檢出，農委會主委陳吉仲昨表示，若這樣規定不只有牛排館要關，今再點名牛肉麵店引發爭議，台北市議員游淑慧接受《中時新聞網》訪問重砲抨擊，陳吉仲已經完全失格，把自己當作美國萊豬肉品的代言人，甚至「指豬為牛」，去牽扯牛排館跟牛肉麵店，怒嗆陳吉仲不要這樣欺負台北市的餐飲業者，如此「自甘墮落」把自己變成一個肉品推銷員，實在是太難看太不堪。

游淑慧奉勸中央，「不要為了萊豬全面的瘋狂」，雖說地方自治條例牴觸中央法規是失效，但現在中央並未經過立法院程序修改《食品安全衛生管理法》，只是公告一個行政命令而已，而自治條例的位階是等同於三讀通過的法令，沒有比行政命令低，這在很多大法官釋憲文裡都有提到，而且台北市訂定關於萊克多巴胺零檢出的食安自治條例已經存在三年多，是經過衛福部備查後發布的，更何況地方跟中央在很多事情的管理程度本來就不一樣，認為食品衛生管理這件事，地方更嚴格中央應該樂觀其成，要樂於看地方政府為自己的市民把關，各縣市的態度其實也是在彌補中央的開放，讓民眾的權益可以得到一個安心的保障。

針對台北市長柯文哲質疑未來全世界萊豬可輸台，按陳時中今日的說法，其他國家根據規定，還是可以進口含有萊克多巴胺的豬肉，游淑慧則表示，美國之後第二個來申請的說不定就是加拿大，因為加拿大也是可以使用萊克多巴胺的國家，而且現在加拿大豬肉是台灣進口第一名，所以未來如果加拿大也要把他們的萊豬傾銷到台灣，我們的衛福部也不能拒絕，那麼台灣就有可能變成全世界萊豬的廚餘桶，說到這裡游淑慧也不禁深深感嘆，「為什麼台灣人的命就比較不值錢呢？為什麼我們健康的人要吃呢？把自己吃成不健康這樣的邏輯是對的嗎？」

（攝影剪輯／邱子軒）

(中時新聞網)