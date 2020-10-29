台鐵局表示，行政院亦於今年1月21日核定辦理「台鐵軌道結構安全提升計畫」，將採購各種養路機。(台鐵局提供)

台鐵產業工會今日直指，台鐵料物系統應全面檢討，也不可忽視人力斷層。台鐵局表示，已計劃採購各種養路機具，預計明年底發包，2024年底前陸續交車，汰換老舊機具。

台鐵局表示，2018年獲行政院核准請增路線養護人力計548名，同年提報鐵路特考及營運人員甄試招募新血，分別於2018年10月及2019年1月陸續報到完成，分配於全局136個道班，每道班獲配人力約4人，各道班人數由原每班約6到7人提高至10到11人。

對於新進人員的訓練採，台鐵說，「訓、用合一」為原則，針對新進人員辦理「基礎研習」、「專業技能訓練」及「實地操作訓練」等3個階段養成，依據實地操作訓練配合講解各項養路工程技術及標準作業程序。

台鐵局表示，行政院亦於今年1月21日核定辦理「台鐵軌道結構安全提升計畫」，將採購各種養路機具，包括大型砸道車7輛；中型砸道車20輛；軌道穩定車7輛；軌道整碴車7輛；軌框搬運機7組；工程維修車25輛)，刻正辦理養路機械採購委託規劃技術服務，預計明年底發包，2024年底前陸續交車。

(中時 )