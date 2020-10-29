桃園市立美術館新建工程評選結果出爐，由宏昇營造獲得優先議約權。桃園市政府表示，工程將於今年12月動工，預計於2023年初優先完成「兒童美術館」棟，「市立美術館」棟則預計於2024年初完工。

桃園市立美術館座落於中壢青埔地區公12及公13用地，以山丘造型為建築主體外觀，桃園市長鄭文燦指出，在國際機場附近設置美術館、博物館是不少國家的常態。而桃園作為國門之都，過去較少大型文化設施，升格後市府致力推動各項大型設施，包括桃園市立圖書館總館、桃園市立美術館、桃園會展中心及亞洲．矽谷創新研發中心等。同時，市府積極建立美術館群，除了桃園市立美術館外，更規畫兒童美術館、橫山書法藝術館，讓往來旅客看見台灣及桃園的特色。

桃園市立美術館新建工程由石昭永建築師事務所及株式會社山本理顯設計工場所設計，全案總經費約34億8,178萬元，其中文化部補助約13億7,564萬元，而營造發包經費約28億元，將興建「市立美術館」及「兒童美術館」二棟建築物。

二棟建物分別以空橋連接，前者座落於公13用地，興建地下1層及地上4層的美術館，肩負典藏研究、藝術展覽、教育推廣等任務；兒童美術館棟則座落於公12用地，為地下1層及地上3層的館舍，透過多元方式學習，讓孩子們擁有快樂的學習空間。

(工商 )