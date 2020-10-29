國家通訊傳播委員會（NCC）對中天新聞台換照案，提出包括「對國家安全的影響」等8項議題。國安局長邱國正今天在立法院答詢時說，國家安全是很大的帽子，中天新聞換照案為議題討論，並未造成人心惶惶；國安局沒有介入，也沒有提供資料給NCC。邱國正也指出， NCC有發函邀請國安局出席26日聽証會，國安局沒有派人去。

立法院國防委員會今天邀請國安局進行業務報告，全程機密。邱國正是在詢答公開部分，作上述說明。

包括洪孟楷、吳斯懷及溫玉霞等多位國民黨立委，都質詢中天是否造成國家安全受影響？邱國正表示，國家安全是很大的帽子，國安局所關注的是對社會安定有無影響，是否對人民心理造成波瀾，因為言論自由，導致社會紛紛擾擾，目前僅界定中天換照案為議題討論，並未造成人心惶惶。

邱國正還說，NCC在10月5日曾發函，邀請國安局參加26日的聽證會，但考量到NCC是獨立單位，國安局沒有派員參加。

洪孟楷質詢問到，是否有中資介入電視台？邱國正表示，現在各方言論，各說各的，國安局有注意，但不做定論。邱國正也強調，中共對台統戰從沒停止過，國安局一直在注意。

洪孟楷再追問，是否有真憑實據顯示國內新聞台有國安疑慮？ 邱國正表示，國安局在持續注意。

儘管邱國正強調，中天換照案，國安局沒介入，也沒提供資料給NCC ，不過立委吳斯懷則建議，既然NCC已把國安列入8項議題，未來國安局必須派人參加，「當NCC提出與國安無關的陳述時，國安局必須站在專業立場判斷」，國安局是為中華民國服務，而不是為政黨服務。

有關中天新聞有無中資，NCC主委陳耀祥10月7日在立法院答覆台灣基進立委陳柏惟質詢，就表示「旺旺控股沒有補助中天的問題，是補助在中國的事業；至於有沒有可能影響中天新聞專業，目前正調查中。」陳耀祥的說法，即證實外界質疑的紅色資金，並沒有補助中天的問題。

(中時 )