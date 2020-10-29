今年度體育賽事受到新冠肺炎疫情影響，設計團隊以「壓抑」為中華隊概念作設計。（中華奧會提供）

中華奧會今天在市長官邸藝文沙龍舉辦運動經紀論壇，並發表東京奧運中華代表團嶄新的視覺形象照，讓民眾看到中華健兒們不同於競賽場上的明星特質。

這是國家運動代表隊首次嘗試的視覺設計拍攝，中華奧會特地邀請有過運動員、模特兒經歷的台北市立大學運動藝術學教授王家玄負責，並請KIMOKO studio操刀整體視覺，透過「壓抑」、「勝利的吶喊」兩種不同風格主題，展現運動員訓練過程中背負著壓力，卻從未放棄、以更堅定的心完成挑戰並邁向勝利的心情。

中華奧會副秘書長吳國譽透露，這個計畫光是籌備、溝通就超過半年，在選手遴選方面以取得東京奧運參賽資格的好手為主，加上避開選手訓練、比賽時間，最後由體操李智凱、田徑鄭兆村、桌球林昀儒、羽球王子維、舉重郭婞淳、射箭雷千瑩、游泳王冠閎、射擊吳佳穎、拳擊林郁婷及空手道文姿云代表。

看著台上投影畫面呈現大約4個月前拍攝的成品，雷千瑩和林郁婷坦言很震撼，忍不住頻用手機拍照留念，也笑著說有原來自己就是運動明星的自信，很感謝拍攝團隊的用心，未來會繼續做好本分，東京奧運更加努力爭取獎牌，中華奧會也希望透過這樣的跨界合作，形成一道「彩虹橋」，將台灣優秀運動員推向更多元的舞台。

雷千瑩「勝利的吶喊」形象照。（中華奧會提供）

林郁婷「勝利的吶喊」形象照。（中華奧會提供）

(中時 )