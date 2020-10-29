網紅「Chairman椅人」因為一場車禍意外，導致下半身癱瘓，他也經常在頻道Po出各種勵志影片，不論攀岩、衝浪甚至拳擊等，各項熱血運動都難不倒他。椅人Leo接受《中時新聞網》專訪表示，當得知下半輩子都將與輪椅為伍時，他透露那時的情緒成了一顆不定時炸彈。

我們沒有不一樣 椅人「視界」小「世界」卻很大

Leo回憶五年前，突如其來的一場意外，不僅奪走了他的笑容，更奪去了感知能力，醫師說「胸椎開放性骨折傷到神經，是脊椎損傷，造成肚臍以下沒感覺也不太會動」。談到第一次復健，他透露，當時躺在醫院裡的傾斜床上，因不清楚自己的身體狀況，就連排泄都無法控制，Leo坦言「我連大小便都無法控制，這樣以後要怎麼辦」。

椅人鬥士熱血挑戰新人生。（圖/Chairman椅人提供）

回到校園的他，害怕自己被當成異類看待，也透露，那段期間心理壓力真的很大，明明大家都是同年齡，為何只有我要坐輪椅？但幸運的是，最終還是有交到一群交心的知己。Leo指出，自己現在也不斷的在挑戰各種運動，他說道「其實我們跟正常人沒什麼不一樣，就只是我們坐在輪椅上而已，但很多事情，你要試過才知道自己可不可以」。如果康復了，最想做什麼事？Leo雙眼炯炯有神的說，最想去海邊踏浪、跑步、爬山等，懷念以前腳踏在地上的時光，享受腳趾踩在沙子裡的感覺。

Leo與媽媽。（圖/邱子軒 拍攝）

Leo媽受訪時一度哽咽，回想起事發當天，她難過的摸摸胸口表示，我們夫妻倆接到電話後，直接狂奔醫院，看見意識清醒的兒子，才稍微放下心中大石，不料孩子卻說「媽媽可是…我的腳為什麼沒感覺了」，身為父母聽到這句話，內心猶如晴天霹靂般，無法接受。媽媽坦言，從事發到現在，自己也從兒子身上學到了很多事，她說道「我們不要看到失去的地方，只要把握好現在所擁有的就可以了」。

(中時新聞網)