國家祈禱早餐會近日因蔡英文總統力挺同志大遊行，要求蔡英文今年不要出席改派其他代表與會引發爭議，台灣基督長老教會宣布退出該屆籌備會，籌備會今天也發布聲明指出，為避免不必要顧慮，今年將停辦。這也是早餐會舉辦20年來首度出現停辦。

第20屆國家祈禱早餐會原訂10月30日於新店行道會卓越美河堂舉行。由於蔡英文在10月25日臉書發文挺同志大遊行，並表示今年10月31日（六），台灣同志遊行將滿18歲，「不論你是挺平權的朋友，還是首次參加的首遊族，邀請你一起加入民進黨的隊伍走遊行。」引發部分教友不滿。

籌備會表示，有部分委員對於蔡總統同志婚姻議題的立場與發言有所疑慮，10月27日召開線上臨時籌備會，討論後以多數表決建議蔡總統不必到場，因此10月28日在致總統信函中表示「委派另一位政府官員出席即可」。

總統府發言人張惇涵今天表示，因考量不樂見籌辦團體為此爭紛，蔡總統婉拒出席，也不會另委派代表與會，但仍祝福活動圓滿順利。

台灣基督長老教會隨後表示，總統為國家元首代表國家，歷屆國家祈禱早餐會皆邀請總統到場和致詞，表達眾教會對國家和元首的關懷，共同為國家元首祈禱，祈求上帝賜福我們的國家，這是舉辦國家祈禱早餐會的重要目的。本屆建議總統不到場，已失去國家祈禱早餐會的實質意義。該會決定不參加「第20屆國家祈禱早餐會」，自即日起退出該屆籌備會。

籌備會隨後也發聲明強調，值此時刻，為避免不必要的誤會，也基於教會對不同價值觀恆久忍耐與恩慈的信念，國家祈禱早餐會決定，停辦第20屆國家祈禱早餐會，據此以「愛」的具體行動，跨越國界、族群、立場與價值觀。

(中時 )