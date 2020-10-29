Niantic旗下知名手遊《Pokémon GO》透過官方部落格宣布，11月社群日有新意，將舉辦2天的社群日（Community Day）活動，因此將首度出現兩隻寶可夢都成為同月社群日主角寶可夢的紀錄，喜愛鴨嘴火獸和電擊獸的寶友不要錯過！

Niantic指出，為了感謝訓練家對於遊戲的支持，他們將在11月舉辦2次社群日，這可是史無前例的紀錄！今年11月熱愛抓寶的寶友們，要詳細留意以下的活動時間：

一、電擊獸社群日

選定台灣時間2020年11月15日（星期天）11:00～17:00舉行。活動內容包含：（1）電擊獸在野外出現的機率將會提高。夠幸運的話有機會遇見異色電擊獸。（2）活動結束後2小時的最終期限讓電擊獸進化至最終狀態，就能獲得學會「噴射火焰」的電擊魔獸。（3）在社群日拍幾張Snapshot照片，獲得驚喜！（4）限單次購買的電擊獸社群日禮盒售價為1,280寶可幣，內容包含厲害一般招式學習器、3個超級孵化器、3個薰香和30顆高級球。（5）在活動期間內完成活動限定限時調查和田野調查課題吧！完成限時挑戰後，便可獲得神奧之石等道具。（6）只要1美元（或是當地貨幣等值金額），就能參與電擊獸社群日限定的特殊調查「電擊獸擊電」。（7）可從2公里蛋中孵出電擊怪。

電擊獸社群日(2020年11月15日)的獎勵加碼內容是，活動期間內將蛋放入孵化器，孵蛋所需的行走距離將縮減為平常的1/4；在活動期間使用薰香，其效果將持續3小時。

二、鴨嘴火獸社群日

訂於台灣時間2020年11月21日（星期六）11:00～17:00舉行，活動內容包含：（1）鴨嘴火獸在野外出現的機率將會提高。夠幸運的話有機會遇見異色鴨嘴火獸。（2）活動結束後2小時的最終期限讓鴨嘴火獸進化，就能獲得學會「十萬伏特」的鴨嘴炎獸！（3）在社群日拍幾張Snapshot照片，獲得驚喜！（4）限單次購買的鴨嘴火獸社群日禮盒，售價為1,280寶可幣，內容包含厲害特殊招式學習器、3個超級孵化器、3個幸運蛋和30顆高級球。（5）在活動期間內完成活動限定限時調查和田野調查課題吧！完成限時挑戰後，便可獲得神奧之石等道具。（6）只要1美元（或是當地貨幣等值金額），就能參與鴨嘴火獸社群日限定的特殊調查「燃燒吧！鴨嘴火獸！」。（7）可從2公里蛋中孵出鴨嘴寶寶。

鴨嘴火獸社群日(2020年11月21日)的獎勵加碼內容是，活動期間內將蛋放入孵化器，孵蛋所需的行走距離將縮減為平常的1/4；在活動期間使用薰香，其效果將持續3小時。

訓練家們可以持續關注，在《Pokémon GO》App中第一時間了解關於「電擊獸擊電」、「燃燒吧！鴨嘴火獸！」這兩個社群日限定的特殊調查票券開賣時間。

(科技)