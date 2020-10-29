財政部29日發布統計通報指出，因我國晶圓代工與封測領域技術持續精進，國內半導體機械設備出口值連八年創新高，今年前三季出口值為25億美元、年增3.9％，首次超車工具機出口值（15.8億美元），躍升為主要機械出口品項。

官員分析，除了政府致力支持半導體製造及機械產業發展以外，工具機自今年初訂單下滑也是主因。

台灣工具機廠今年4、5月雖有大陸企業部分訂單，但是第二季後歐美各國封城，訂單全面停擺，等到6月歐美解封後，台廠訂單也搶輸日韓同業，加上新台幣匯率升值吃掉部分獲利，工具機業者「做三休四」，進入景氣低迷期間，最快要到明年上半年才能回升。

反觀半導體產業受惠於遠距商務會議需求增加、宅經濟興起，還有5G、IoT、AI等應用商機，因此半導體晶片需求在疫情中不減反增。

在工具機景氣下滑、半導體產業前景看好等趨勢下，導致半導體設備出口值超越以往的機械龍頭工具機。

以今年上半年為例，全球前三大半導體機械出口國家為日本、美國、荷蘭，出口值依序為107億美元、91億美元、67億美元，新加坡、南韓以53億美元、43億美元分居第四、第五名，而台灣以16億美元居第六名。

根據統計，各大半導體機械出口市場多集中在中國大陸、台灣、南韓，我國與南韓皆為少數既出口又進口半導體設備的國家。

官員指出，台灣、南韓出口半導體設備皆以中低階製程為主，出口對象主要為中國大陸，尤其近年來中國大陸為提升半導體自製率，不斷從各國進口半導體設備做研究、生產，因此台灣半導體設備仍符合大陸需求。但台灣、南韓所需的是高階半導體製程設備，目前多半從日本、美國等地進口。

(工商 )