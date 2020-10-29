國內歷史最悠久的管理顧問機構「中國生產力中心」（CPC），即將於11月6日迎來65歲生日。當日將辦理感恩論壇，以時下熱門「疫後產業振興之道」為題，邀來產官學研各界參與。台灣微軟、路易莎咖啡、生產力中心等高層主管將演講，分享疫後管理思維。

本次論壇於國家圖書館國際會議廳舉辦，總統蔡英文也將親臨祝賀CPC生日快樂。這次論壇主要探討後疫情時代中，企業該如何在追求成長的過程中，平衡與環境的共好發展。

論壇包含三大部分，分別為領域專家主題演講、數位轉型智慧製造研訓服務平台策略夥伴簽約儀式，生產力提升未來趨勢主題探討。其中領域專家主題演講由中國生產力中心總經理張寶誠總擔綱，主講疫後產業振興之道，讓企業能從人物境共好觀點，找出未來之創價模式。台灣微軟總經理施立成則分享未來數位發展之應用可能性，並從全球布局與台灣產業發展之角度，說明企業如何應用智慧與數位工具來提升競爭力。

為了推動製造業之數位轉型，生產力中心營運「數位轉型智慧製造研訓服務平台」，整合企業推動智慧製造所需之種種技術與設備，包含IoT、AI、Big Data及製程相關之自動化監控軟硬體；同時，為企業培育未來人才，將設置具備國際認證之訓練場地，培訓內容亦將申請勞動部之iCAP職能認證，此平台將是未來企業數位轉型最豐沛的資源匯聚所在。

本論壇亦就當下企業所需，規劃：智慧型動力、企業生存力、精實生產力、數為創新、智慧農業、跨域生態系等6大專題，每個專題都有生產力中心專業顧問與業者，各自從顧問專業與產業應用觀點來發表論述，為企業提供最貼近實務的生產力提升知識。

(中時 )