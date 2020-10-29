57歲台灣大學昆蟲系教授柯俊成，今凌晨被校方發現趴臥在學校研究室辦公桌上，明顯死亡。警方調查，發現室內並無打鬥、入侵跡象，監視畫面也顯示沒可疑人士進出，加上柯疑似有高血壓相關病史，初步排除外力因素；今報請檢察官相驗遺體，研判是心血管因素猝死，因家屬對死因並無意見，相驗後遺體已發還。

台大昆蟲系的臉書粉絲團，上午也發文指出，「傳來一個令人震驚且措手不及的消息，本系柯俊成老師離世了。這實在是本系極為重大的損失。」該系指出，柯師自民國70年進入台大植病系昆蟲組就讀，也於該系攻讀碩、博士學位，畢業後一直在該系服務。

該系表示，柯師為台灣唯一一位專攻粉蝨科的分類學者，且亦擅長昆蟲幼態分類，在重要農業害蟲—粉蝨上深耕已超過30年，傳出此噩耗，實在令人難以置信。

該系悼念貼文，附上柯曾在系刊撰寫的「十年蟲緣」一文，借此標題悼念師生敬愛的柯。許多人留言追思，哀痛表示：「小柯老師一路好走。」也認為這是台灣昆蟲學界的一大損失。

(中時 )