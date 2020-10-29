小穎今出席簽書會，並贈送感謝卡感謝醫療團隊將她從鬼門關前拉回來。（慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

「感謝醫療團隊讓我重生！」花蓮一名社工小穎在半年前，因蜘蛛膜下腔出血昏倒，搶救過程昏迷指數一度只剩3分，經慈濟醫院醫療團隊治療恢復意識，透過中西醫合療、復健，恢復正常生活；今出席慈濟醫院長林欣榮《能醒能走》新書發表會時，樂觀地喊話「半年前才剛重生，我會漸漸長大的」。

林欣榮和醫療團隊日前收集25個腦神經外科重症、難症案例，以病人受傷或病變部位不同分篇章，完成《能醒能走》一書；林說，因腦傷位置不同，有時可能會讓病人完全變一個樣，在治療過程中，深刻體會到病人生命沒有「等待」，於是想藉此書，讓讀者可透過閱讀腦瘤、腦中風、腦傷等難重症等醫治過程，了解大腦各部位功能。

林欣榮在發表會分享小穎從腦傷、住院治療到出院的過程，小穎因蜘蛛膜下腔出血陷入昏迷，送醫搶救過程昏迷指數一度只剩3分，恢復意識初期，因語言功能，視神經、處理記憶迴路的顳葉及控制解尿與解便的額葉接受影響，如同初生嬰兒，完全無法控制。

所幸小穎返家療養後，真正恢復意識，在母親協助下積極復健，現在除了因視神經受損造成左眼左半部尚未恢復視力外，行動能力與思考能力幾乎已經可以自理。

小穎也在簽書會上贈送感謝卡，感謝醫療團隊將她從鬼門關前拉回來，笑著說，出院後，原本彎腰、打哈欠、打噴嚏、躺下時，都會因為腦傷後遺症而頭痛，經每週固定回診到中醫針灸，這些症狀都改善了，頭痛症狀都沒有再出現了。

小穎也向醫師分享自己決定返回職場，雖離真正恢復仍有一段距離，仍不氣餒反而樂觀地說，「我都會告訴自己，現在只是6個月大的嬰兒，因為我才剛重生，慢慢來，我會漸漸長大的。」

(中時 )