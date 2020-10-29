三富地產集團推出建案主打吸引南科就業人口。（程炳璋攝）

台南科學園區的發展潛力十足，外地建商也看好，有高雄出身的建商首次在台南推出預售屋建案，瞄準南科就業人口，在台南歷史博物館與亞太棒球訓練中心推出大樓建案，與時尚家飾品牌結合，提供客製化設計空間，吸引科技業年輕人購屋。

三富地產集團在高雄起家，首次在台南市推出預售屋大樓建案，選在市區前往南科必經的安南區重劃區作為建案基地。

建商為了吸引科技業年輕族群，與西班牙ZARA HOME、北歐的H＆M HOME與美國C＆B共3個時尚家飾品牌聯名合作，邀請室內設計團隊針對3種品牌，提供客製化設計裝潢，裝潢費比一般自費裝潢省20％。

設計師費昱樺表示，三富建案室內設計採簡約、時尚風格，並會有科技業喜愛的遠端監控與環控設計。例如在公司就可以透過手機控制家中的瓦斯與電力系統。

三富集團在台南市首推建案每坪約19萬，規畫地上7樓地下2樓，共266戶，從每戶24坪到38坪皆有，強調8分鐘到南科，已有300組客戶預約。

三富地產集團總經理鍾增榮表示，首次在台南的建案瞄準南科就業人口，未來繼續進軍善化與新市區，推出大樓與透天厝建案。

(中時 )