一架F-5E戰機上午在台東起飛不到2分鐘不明原因墜海，上尉飛官朱冠甍傷重不治。國民黨主席江啟臣在臉書發文表示，除了傷心，要求國防部查明失事原因，給家屬與國人交代，他並質疑由於2016年政權輪替，蔡政府堅持國機國造，原本2019年應汰除F-5E／F戰機，是否因計畫改變，戰機勉強延壽，才導致事故發生，蔡總統應向國軍、全體國民清楚說明。

江啟臣說，飛官朱冠甍上尉不幸殉職的事件，除了傷心之外，國防部應該查明失事原因，給家屬與國人一個交代。國軍不分晝夜，守衛國人，捍衛國土，國民黨絕對給予國軍弟兄姊妹最大的支持，逢此艱難時刻，也希冀國人為國軍加油打氣。

他指出，此次失事的機型是F-5戰鬥機，機型老舊，空軍在2016年即已建案規劃2017-2022採購新機汰舊，根據國防部原採購規劃，F-5E／F在2019年就將汰除。然而2016年政權輪替，蔡政府堅持國機國造，計畫改變，是否是造成戰力空窗，妥善率下降，F-5E／F勉強延壽，導致事故發生，總統應向國軍、全體國民清楚說明。

江啟臣強調，國軍裝備老舊的問題不應該等到失事才檢討，金門烈嶼戰車翻覆，高層方拍板汰換，今天F-5落海，國防部預算的配置上是否應該要重新檢討思考。

(中時 )