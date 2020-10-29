68歲導演張毅，曾以電影《我這樣過了一生》獲得金馬獎最佳導演及亞太影展最佳導演，後來與人生伴侶楊惠姍淡出影壇，並共同創辦琉璃工房。然而張毅日前卻驚傳因動心臟手術病危消息，楊惠姍更是崩潰一度斷聯，不接電話也不回簡訊，狀況令人憂心。稍早楊惠姍也透過給公司的內部信，說明張毅現況，坦言張毅這2年因病過得很辛苦，同時也揪心向菩薩請求，能不能分點張毅的痛給她。

楊惠姍與張毅相知相惜，互相扶持20年，她今(29日)強忍著低落心情，以信件方式向琉璃工房員工說明張毅病情，「這兩年執行長病得很辛苦，不停的進出醫院，尤其這些日子以來，他因為先天免疫功能及腎的諸多問題，造成身軀經常腫脹而疼痛。」

楊惠姍說，張毅躺在醫院病床上，全身插滿管子及針劑，兩臂已經找不到可以打針的地方，發著高燒、咳著血，還有無法細數的各種症狀，但張毅仍堅持辦公，辛苦模樣也讓楊惠姍看了心如刀割，向菩薩祈求「能不能分一點痛給我啊……」。

據悉，楊惠姍與張毅早已登記結婚，夫婦倆禍福與共。楊惠姍認定張毅就是她的全部，只要丈夫願意活著，她都會很快樂的照顧他。

「現在爸爸生病了，但他仍然努力的跟病魔奮鬥中。」最後楊惠姍也請求員工們不管在哪、什麼時候，每天隨時遙寄祝福，深信張毅會聽到的，同時也感謝外界關心。

(中時新聞網)