53歲呂姓男子，2018年起在北市設立「龍銀國際金融科技有限公司」，聲稱是香港集團的分公司，已與「金麗科技」、「台積電」、「日月光」等知名上市櫃公司合作，研發出全球第一台針對虛擬貨幣Decred(德賽幣)的高端專業挖礦機，即將量產並開採挖礦營利，短期內即可獲得高額利潤，對外招攬民眾投資。但去年4月即以虛擬貨幣價格下跌為由，宣稱無法再支付分潤及退還投資本金，隨後該公司即申請解散，造成投資人血本無歸。

刑事局偵查第七大隊去年接獲民眾報案，報請台北地檢署檢察官林希鴻指揮偵辦，發現該公司所推出的投資方案，一開始以投資人向該公司租用挖礦機，由該公司代管挖礦名義，保證投資人每周可獲得分潤返利，年報酬率可高達百分之百；其後則再演變為以投資人向該公司購買挖礦機，再回租予該公司賺取租金，每月固定分潤返利，年報酬率達百分之36到48不等；而後該公司又佯稱推出建案，投資方案為1個單位100萬元，投資期間為30個月，期滿支付投資金額2倍的本利。但嫌犯取得投資款項後，隨即申請解散。

專案小組持搜索票及拘票，於北市、新北市、南投縣、彰化縣等地，陸續拘搜呂嫌等5人到案，並查扣會員名冊、投資合約、宣傳文宣、投資說明會簡報、資金帳冊等贓證物；另追查出61歲李姓男子也參與、主導非法吸金，27日將他傳喚到案。

警方清查，目前至少有40多人被害，損失金額約4000多萬元。全案訊後，依銀行法及詐欺等罪嫌移送法辦。

(中時 )