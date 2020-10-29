軟銀集團董事長孫正義今表示，軟銀將旗下英國晶片設計公司安謀（Arm）出售給美國晶片廠輝達（Nvidia）的決定，將創造出一個「驚人的結合」，從而加速人工智慧(AI)的採用率，孫正義更將輝達執行長黃仁勳比喻成「下一個賈伯斯」。而黃仁勳從小生長於臺南市，是個台灣囝仔，十歲時才與家人移民美國。

根據《日經亞洲新聞》報導，軟銀上月宣布，將以400億美元的交易價格將安謀賣給輝達，而軟銀將成為輝達的少數股東之一，這也是今年以來，半導體界花費最高的一樁併購案。在此之前，軟銀於2016年以310億美元的價格購入安謀。

報導指出，孫正義在東京的軟銀世界2020大會上與黃仁勳進行線上對話。孫正義表示，安謀的節能晶片搭配輝達在雲端計算的專業技術，將能加速AI在汽車及工廠中的採用率，隨著自駕車成為主流，開車也將「變成一種嗜好」。

同時，孫正義也盛讚黃仁勳是AI時代的推動力。他說，回想起四年前與黃仁勳吃晚餐時的一次對話，「原來我們在談的是賈伯斯(Steve Jobs)的記憶」、「賈伯斯的一門藝術正是iPhone，從此之後改變了人類的生活，但那是已過去了十年的事情，我認為接下來的十年，那個人將會是你（黃仁勳）。」

報導並提到，對於輝達收購安謀的反托拉斯疑慮，孫正義不以為然。他指出，安謀的魅力在於擁有眾多的客戶伙伴。而黃仁勳也強調，輝達的夢想是將AI帶入安謀生態系統，並樂意提供更多的授權。

黃仁勳在1993年創立NVIDIA，專攻遊戲機業務，並在1999年8月發表GeForce 256該產品首次提出圖形處理器(GPU)的概念，並開啟RIVA PC GPU產品線，在此之前很少被視為一個獨立運算單元。此後包括英特爾、AMD等廠商也加強在該領域的業務。

早在1998年，NVIDIA就委由台積電代工生產，並在2000年後陸續為Microsoft Xbox、Sony PlayStation遊戲機提供GPU，並在2015年起投入AI、自駕車等領域。NVIDIA也在同期間獲得巨大進展，雖一度在挖礦潮退燒、新冠肺炎疫情爆發之際受挫，但在遠端需求大暴增之下，2021年財年第二季度的資料中心業務比重，首度超越遊戲機本業業務。

當時《紐約時報》報導曾指出，黃仁勳在過去幾年將NVIDIA的遊戲機業務逐漸轉進AI深度學習業務，也就是資料中心業務的核心，順利替NVIDIA擴展一條新營運道路，如今財報公布，驗證黃仁勳選擇沒錯。

(中時新聞網)