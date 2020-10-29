台中電廠去年超量使用生媒，台中市衛生局三度裁罰共1800萬元，並廢止今年的許可證，但行政院環保署今年2月撤銷處罰。衛生局認為事涉環境汙染、市民健康等重大公益，聲請停止執行撤罰，台北高等行政法院駁回，衛生局提抗告，今又遭最高行政法院駁回確定。

台中電廠去年取得1104萬公噸生媒使用許可證，11月28日使用量超過1110萬餘公噸，遭環保局裁罰300萬元，限期改善；環保局12月14日、12月23日兩次複查，發現台中電廠仍持續使用生媒，分別再罰600萬元、900萬元，並自今年元旦起廢止2號機、3號機及生媒的許可證，另要求參加環境講習。

環保署今年2月25日發函撤銷3筆罰鍰，替台中電廠解套，環保局認為將使台中電廠無限量使用生媒，造成台中市甚至全國的汙染問題、傷害市民健康，有難以回復的損害，且情況緊急，向北高行聲請停止執行，北高行8月7日裁定駁回。

環保局不服抗告，最高行認為，若環保局未來在本案勝訴，仍可繼續執行罰鍰、講習處分，且就算沒有停止執行，台中電廠還是得依照原許可證內容操作及使用生煤，總量仍受管制，也不會造成難於回復的損害。

最高行並指，台中電廠全年使用生媒數量最高1260萬公噸，超過許可的1104萬公噸，其間相差156萬公噸，但本年度截至7月26日止，只使用約677.4萬公噸生媒，衛生局無法證明台中電廠今年必然超量使用，也未證明去年多使用156萬公噸，必然造成空氣汙染、違害人民健康，故認定不符停止執行要件，裁定駁回。

(中時 )