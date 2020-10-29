清傑夫環保公司、德合清潔公司多次未經許可堆置、清運廢棄物遭北市環保局裁罰，士林地檢署28日帶回廖姓負責人等9人，查扣公司帳冊、合約書等文件，發現他們每月清運近千噸家戶垃圾，卻未送入焚化爐，私下送入延平北路7段的設轉運站分裝再任意棄置，省下上千萬處理費，檢察官依違反《廢棄物清理法》向法院聲押，法官裁定廖男20萬元交保。

廖姓負責人的2間清潔公司原領有的執照，不得貯存、轉運，但廖等人卻將新北市、台北市多棟社區大樓清運家戶垃圾，偷偷送入私設轉運站，化整為零裝入垃圾專用袋內，送入停放路邊的定點子母垃圾車中，嚴重影響環境衛生。

檢方估算，廖等人每月向社區收數萬元清運費，依法必須以每噸2000多元支付政府焚化爐，但因受限於總量管制，若轉入民間焚化爐，每噸要支付高達8000元的處理費。廖等人為了降低處理成本，只有5分之1送入焚化爐，其他垃圾則裝入專用垃圾袋任意丟棄，每月至少有數百噸不知去向，檢方粗估自今年5月起至少賺得上千萬價差。

保七刑警大隊28日搜索環保公司，起出帳冊、合約書並查扣多台垃圾壓縮車，並帶回廖姓負責人以及員工，經檢方複訊後聲押，法院裁定廖姓實際負責人20萬元交保，並追查近半年垃圾的流向，是否有任意棄置污染環境等情事。

(中時 )