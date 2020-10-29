嘉義市教育處長林立生與老師志工們一同參與台灣科普環島列車活動。（嘉義市政府提供）

嘉義學子搭火車往台南途中，在車廂裡玩科普遊戲。（嘉義市政府提供）

科技部、台灣鐵路管理局合辦的「2020台灣科普環島列車」開到嘉義火車站，嘉義市政府與國立嘉義大學合作，在站前廣場設10個科學闖關活動，歡迎雲林的師生來參與，280名嘉義學子也搭上車到台南，一路上在車廂裡玩科普。

黃敏惠表示，今年因疫情的緣故，原訂4、5月舉辦的台灣科普環島列車活動順延至10月，列車到達嘉義火車站，市府與嘉大設計闖關遊戲來招待雲林來的學生，讓孩子們在火車上玩不過癮，下車後還能繼續玩科普。

這場科普活動28日從嘉義火車站載嘉義縣市280名學子到台南，學子在車廂內玩科普遊戲，市府特別在站前廣場擺10個闖關活動，歡迎從雲林搭列車來嘉的學子，教育處林立生處長也到場參與，這些科學關卡是由興嘉國小、協同中學及嘉義大學應用化學系設計，嘉大師生、興嘉國小團隊、協同中學、慈濟基金會及嘉義縣永慶高中師生擔任志工解說，協助學生完成闖關活動。

林立生說，嘉義市明年接辦「第61屆全國科展」，將與深受孩子們喜愛的「科學168教育博覽會」一同規畫辦理，持續多年的科學168活動已成為南部指標性的重要的科學活動，會繼續深化科普教育的推動，讓每年7月的嘉義市很科學。

(中時 )