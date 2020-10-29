科技部、台灣鐵路管理局合辦的「2020台灣科普環島列車」開到嘉義火車站，嘉義市政府與國立嘉義大學合作，在站前廣場設10個科學闖關活動，歡迎雲林的師生來參與，280名嘉義學子也搭上車到台南，一路上在車廂裡玩科普。
黃敏惠表示，今年因疫情的緣故，原訂4、5月舉辦的台灣科普環島列車活動順延至10月，列車到達嘉義火車站，市府與嘉大設計闖關遊戲來招待雲林來的學生，讓孩子們在火車上玩不過癮，下車後還能繼續玩科普。
這場科普活動28日從嘉義火車站載嘉義縣市280名學子到台南，學子在車廂內玩科普遊戲，市府特別在站前廣場擺10個闖關活動，歡迎從雲林搭列車來嘉的學子，教育處林立生處長也到場參與，這些科學關卡是由興嘉國小、協同中學及嘉義大學應用化學系設計，嘉大師生、興嘉國小團隊、協同中學、慈濟基金會及嘉義縣永慶高中師生擔任志工解說，協助學生完成闖關活動。
林立生說，嘉義市明年接辦「第61屆全國科展」，將與深受孩子們喜愛的「科學168教育博覽會」一同規畫辦理，持續多年的科學168活動已成為南部指標性的重要的科學活動，會繼續深化科普教育的推動，讓每年7月的嘉義市很科學。
(中時 )
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