雲林縣北港鎮「北港媽祖文化推廣工作隊」鼓勵捐血，研發各種媽祖文創品相贈。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮「北港媽祖文化推廣工作隊」結合媽祖信仰舉辦捐血活動，今年研發「媽祖旅行箱套」、「媽祖文青袋」、「雲林鐵飯碗」等各種媽祖文創品做為捐血贈品，29日由朝天宮僧侶為贈品加持，邀請大家31日到北港朝天宮後方參加捐血活動。

由媽祖信眾組成的「北港媽祖文化推廣工作隊」，平日擔任北港朝天宮媽祖志工，每年自掏腰包製作各種媽祖相關文創品，做為捐血贈品，另外還有信眾贊助的抽獎贈品，更是一年比一年多，今年大獎包括50吋液晶電視、洗衣機、電冰箱等。

工作隊隊長張淑萍表示，為了吸引民眾捐血，工作隊每年都會研發不同的媽祖文創品做為捐血禮品，之前有媽祖背包、千里眼與順風耳公仔、媽祖平安符書籤等，今年則有「媽祖旅行箱套」、「媽祖文青袋」、「雲林鐵飯碗」。

由於捐血禮品只送不賣，形成1股蒐藏風潮，每年都有人特地組「捐血團」來捐血，還有民眾遠從台北、高雄、花蓮而來，就是要蒐集媽祖相關文創品，用來記錄與紀念自己的捐血足跡。

台灣血液基金會台中捐血中心課員陳修戒指出，工作隊舉辦捐血活動至今已邁入第10年，累積捐血袋數達1萬4663袋、捐血人次9389，連續多年榮獲內政部表揚為「捐血績優單位」，希望此次能募得至少1000袋，緩和最近的血慌。

(中時 )